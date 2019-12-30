Безработный петербуржец развратил подростка в Невском районе

Инцидент произошёл в квартире дома № 7 на улице Кржижановского.

Полицейские задержали безработного по подозрению в развращении подростка в Невском районе. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, неработающий 44-летний мужчина в сентябре 2019 года совершил развратные действия в отношении 14-летнего мальчика, который является его знакомым. Инцидент произошёл в квартире дома № 7 на улице Кржижановского.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

В прошлом году азиат в спортивках развратил школьницу в лифте в Парголово.