Безработный петербуржец развратил подростка в Невском районе

Полицейские задержали безработного по подозрению в развращении подростка в Невском районе. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, неработающий 44-летний мужчина в сентябре 2019 года совершил развратные действия в отношении 14-летнего мальчика, который является его знакомым. Инцидент произошёл в квартире дома № 7 на улице Кржижановского.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
В прошлом году азиат в спортивках развратил школьницу в лифте в Парголово.
Обсуждение ( 0 )