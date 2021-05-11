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Пропавшего главу Минздрава Омской области нашли живым

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Александр Мураховский смог выйти к людям после трехдневного нахождения в лесу.

Пропавшего главу Минздрава Омской области нашли живым. Ранее чиновник пропал на территории лесного массива в Большеуковском районе. В пресс-службе правительства региона уточнили, что мужчина смог выйти к людям около населенного пункта Баслы, в 32 километрах от деревни Поспелово. 

Министр здравоохранения находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района.

пресс-служба администрации региона

В настоящее время чиновник доставлен в центральную районную больницу Большеуковского района. Пациент чувствует себя удовлетворительно. Ранее Александр Мураховский отказался от госпитализации и медицинской помощи. Однако было решено провести обследование. Министр поблагодарил всех, кто участвовал в его поисках. Операция по спасению велась на протяжении трех суток. Чиновник планирует вернуться к работе 11 мая.

В Омской области министр здравоохранения пропал без вести.

Видео: TG / ОмГорСовет

Теги: александр мураховский, минздрав, омская область, пропал человек, регионы
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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белоусова герта
Сегодня 9:19

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