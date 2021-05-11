Пропавшего главу Минздрава Омской области нашли живым. Ранее чиновник пропал на территории лесного массива в Большеуковском районе. В пресс-службе правительства региона уточнили, что мужчина смог выйти к людям около населенного пункта Баслы, в 32 километрах от деревни Поспелово.
Министр здравоохранения находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района.
пресс-служба администрации региона
В настоящее время чиновник доставлен в центральную районную больницу Большеуковского района. Пациент чувствует себя удовлетворительно. Ранее Александр Мураховский отказался от госпитализации и медицинской помощи. Однако было решено провести обследование. Министр поблагодарил всех, кто участвовал в его поисках. Операция по спасению велась на протяжении трех суток. Чиновник планирует вернуться к работе 11 мая.
В Омской области министр здравоохранения пропал без вести.
Видео: TG / ОмГорСовет
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