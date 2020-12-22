  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пропавшего 8-летнего петербуржца нашли у метро "Спортивная"
Сегодня, 8:06
136
himif

Пропавшего 8-летнего петербуржца нашли у метро "Спортивная"

0 0

Мальчик заблудился, отправившись гулять после школы.

Полиция Петербурга нашла восьмилетнего мальчика, потерявшегося вечером субботы, 20 февраля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, около 20.00 в полицию сообщили об исчезновении 8-летнего ребенка: шесть часов назад он ушел из школы на Большой Пороховской улице и не вернулся домой.

Школьника в оранжевой куртке и зеленых брюках искали целый вечер и нашли в первом часу ночи в районе станции метро "Спортивная". По предварительным данным, ребенок заблудился. В итоге потеряшку благополучно вернули домой, мальчик не пострадал.

Ранее мы писали, что в Парголово погибла 14-летняя школьница.

Фото: pixabay

Теги: поиск, пропал ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии