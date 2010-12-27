Прокуратура разберется с задержкой рейса из Пулково в Пальму-де-Майорку

Борт не вылетел вовремя из-за поломки.

Во вторник, 26 сентября, задержали рейс из Петербурга в Пальму-де-Майорку. Самолет должен был вылететь из Пулково в 13:55, однако пассажиры до сих пор ждут отправки. Ситуацией заинтересовалась петербургская транспортная прокуратура, в пресс-службе ведомства сообщили, что по делу проводится проверка.

По предварительным данным, рейс ZF7857 задержали из-за технической неисправности. Сообщается, что авиаперевозчик "Азур эйр" обеспечил пассажиров напитками.

Электронное табло сообщает о том, что самолет вылетит в 23:40 по московскому времени.

Фото: pixabay.com, pulkovoairport.ru