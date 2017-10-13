Прокуратура внесла представление спикеру ЗакСа за нарушения сотрудника

Прокуратура Петребурга внесло представление председателю городского парламента Вячеславу Макарову. Причина в том, что руководитель аппарата ЗакСа Михаил Субботин совмещает это с должностью муниципального депутата.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров получил представление от городской прокуратуры. Об этом рассказала пресс-служба Transparency International. Предупреждение от ведомства касается несоблюдения антикоррупционного законодательства.

Провинился глава аппарата ЗакСа Михаил Субботин, который одновременно является госслужащим и муниципальным депутатом в Петровском округе Петроградского района. А это запрещено федеральным законом. Также чиновник не публикует сведения о доходах и имуществе и его должность отсутствует в перечне сотрудников парламента, которые обязаны это делать. Хотя там есть многие его подчиненные.

Субботину грозит замечание, выговор или предупреждение, а вот с муниципальным депутатством ему придется досрочно попрощаться.