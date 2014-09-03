Прокуратура требует компенсировать моральный вред за падение на детской площадке на Пулковском шоссе

Иск подан к органу местного самоуправления.

Прокуратура Московского района требует взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребенка, который получил травмы на детской площадке. Во дворе дома №13, корпус 1 на Пулковском шоссе оборвалось кольцо, и девочка упала.

Инцидент произошел 22 мая 2022 года. Гимнастическое кольцо оторвалось во время выполнения трюка десятилетней девочкой.

Полученные травмы повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, до настоящего времени девочка продолжает испытывать тревогу и опасения, а также страх при нахождении на детской площадке. говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство установило, что оборудование не обслуживалось соответствующим образом. Муниципалитет обязали обеспечить безопасность на детской площадке. Прокуратура требует взыскать компенсацию морального вреда с органа местного самоуправления. Сумма не указывается.

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Видео: прокуратура Петербурга