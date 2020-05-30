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Прокуратура проверяет сообщение об осквернении Вечного огня на Урале

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Несовершеннолетних могут привлечь к уголовное ответственности.

В Нижнем Тагиле разыскивают подростков, осквернивших Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Из опубликованного в сети видео видно, как два молодых человека с бутылкой воды подходя к воинскому памятнику и тушат его. После этого нарушители скрылись. 

Установление личностей подростков взял на контроль прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Решается вопрос о привлечении нарушителей к уголовно-правовой ответственности.

В администрации Нижнего Тагила сообщили, что  функционирование Вечного огня уже восстановлено.

Видео: Агентство новостей "Между строк"

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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