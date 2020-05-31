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Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

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Инцидент случился в поселке Тюльпанный Красночабанского сельсовета Домбаровского района.

Прокуратура Оренбургской области начала проверку действий сотрудников полиции и представителей органов опеки, которые забрали детей из многодетной семьи в Домбаровском районе. Ролик самого изъятия был опубликован в сети. 

На кадрах видно, как сотрудники спецслужб пытаются забрать у женщины детей, на что та кричит на них и оказывает сопротивление. В результате маленького ребенка силой отнимают у женщины, а саму ее скрутили и надели на неё наручники. 

В пресс-службе УМВД РФ рассказали, что детей пришли забрать, чтобы провести медицинскую проверку. Семья женщины считается неблагополучной, а ее саму не раз привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. 

В данный момент прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Ситуацию взяли на контроль губернатор  Оренбургской области Дениса Паслера, министр образования области Алексей Пахомов и детский омбудсмен Анжелика Линькова.

Видео: YouTube / Информационный портал семейной политики Иван-Чай

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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