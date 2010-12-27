Прокуратура Выборга откроет "горячую линию" по вопросам коррупции

Сообщить о правонарушениях можно будет как публично, так и анонимно.

В среду, 7 ноября, Выборгская городская прокуратура откроет "горячую линию" по вопросам коррупции. Об этом сообщает редакция газеты "Выборг".

Коррупция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.

Каждый житель Выборга и Выборгского района сможет сообщить о нарушениях, связанных с превышением должностных обязанностей, по телефону 8(813)782-06-79. "Горячая линия" продлится с 14 до 16 часов.

Также в рамках программы можно лично посетить ведомство по адресу: Выборг, проспект Ленина, 4а, кабинет № 18.

Акция проходит по программе комплексного плана мероприятий по антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Источник: газета "Выборг"