Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Разработчики препарата уже вкололи его себе.

Клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться в июне. Об этом журналистам сообщил Александр Гинцбург - директор НИИ имени Н. Ф. Гамалеи, занимающегося разработкой препарата.

По словам специалиста, уже проведены испытания вакцины на мелких животных и обезьянах, результаты которых себя хорошо зарекомендовали. Гинцбург сказал, что в первой декаде июня НИИ планирует подать документы в Минздрав для получения разрешения на клинические исследования препарата на людях. Он добавил, что все причастные к разработке вакцины сотрудники уже вкололи себе препарат.

За весь период с начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировано 335 882 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Из больниц выписалось 107 936 пациентов, скончалось — 3 388 человек.

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Видео: duma.gov.ru