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Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

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Разработчики препарата уже вкололи его себе.

Клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться в июне. Об этом журналистам сообщил Александр Гинцбург - директор НИИ имени Н. Ф. Гамалеи, занимающегося разработкой препарата. 

По словам специалиста, уже проведены испытания вакцины на мелких животных и обезьянах, результаты которых себя хорошо зарекомендовали. Гинцбург сказал, что в первой декаде июня НИИ планирует подать документы в Минздрав для получения разрешения на клинические исследования препарата на людях. Он добавил, что все причастные к разработке вакцины сотрудники уже вкололи себе препарат. 

За весь период с начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировано 335 882 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Из больниц выписалось 107 936 пациентов, скончалось — 3 388 человек. 

Ранее: Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Видео: duma.gov.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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