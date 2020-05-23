Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Ранее Владимир Путин заявил, о возможности второй волны заболевания коронавирусной инфекцией в конце октября или ноябре.

Вторая волна заболеваемости коронавирусом будет слабее, чем сейчас. Об этом в интервью "Парламентской газете" сказала главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

По словам специалиста, у большинства людей со временем выработается иммунитет и сам вирус станет слабее. Она напомнила, что ранее человечество уже сталкивалось с вирусами, вызывающими тяжелую атипичную пневмонию, однако сейчас из практически не диагностируют.

Особую роль в подготовке ко второй волне играют тесты на антитела. По словам Малинниковой, они позволят выявить уровень "иммуной прослойки" и понять, кому понадобится вакцинация.

За весь период с начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировано 335 882 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Из больниц выписалось 107 936 пациентов, скончалось — 3 388 человек.

Видео: kremlin.ru