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Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

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Ранее Владимир Путин заявил, о возможности второй волны заболевания коронавирусной инфекцией в конце октября или ноябре.

Вторая волна заболеваемости коронавирусом будет слабее, чем сейчас. Об этом в интервью "Парламентской газете" сказала главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. 

По словам специалиста, у большинства людей со временем выработается иммунитет и сам вирус станет слабее. Она напомнила, что ранее человечество уже сталкивалось с вирусами, вызывающими тяжелую атипичную пневмонию, однако сейчас из практически не диагностируют.

Особую роль в подготовке ко второй волне играют тесты на антитела. По словам Малинниковой, они позволят выявить уровень "иммуной прослойки" и понять, кому понадобится вакцинация. 

За весь период с начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировано 335 882 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Из больниц выписалось 107 936 пациентов, скончалось — 3 388 человек. 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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