Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна заболеваемости коронавирусом будет слабее, чем сейчас. Об этом в интервью "Парламентской газете" сказала главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.
По словам специалиста, у большинства людей со временем выработается иммунитет и сам вирус станет слабее. Она напомнила, что ранее человечество уже сталкивалось с вирусами, вызывающими тяжелую атипичную пневмонию, однако сейчас из практически не диагностируют.
Особую роль в подготовке ко второй волне играют тесты на антитела. По словам Малинниковой, они позволят выявить уровень "иммуной прослойки" и понять, кому понадобится вакцинация.
За весь период с начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировано 335 882 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Из больниц выписалось 107 936 пациентов, скончалось — 3 388 человек.
Видео: kremlin.ru
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