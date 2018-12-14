Это связано с запретом на импортные виноматериалы.

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства. Показатель может упасть в два-три раза. Такие прогнозы эксперты дают из-за запрета импортных виноматериалов. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на Президента Союза виноделов России, главу "Абрау-Дюрсо" и генерального директора "Игристых вин". На последние две компании приходится почти половина отечественного рынка данной продукции.

Мы сможем называть продукт только виноградосодержащим напитком с большой надписью на этикетке "Не является вином". Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться вином прокомментировал эксперт

У "Абрау-Дюрсо" около 60% изготавливается из импортных материалов. Запрет на них сократит выпуск производимого товара. А у "Игристых вин" - почти все 100% продукции. Также новый закон устанавливает особый порядок выкладки продукции.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт не рекомендует пить шампанское с накрашенными губами.

Видео: YouTube/Science Channel