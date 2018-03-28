3 серьёзных пожара охватили Петербург 28 марта

Сегодня, 28 марта, в Петербурге произошло три серьёзных пожара.

Сегодня, 28 марта, в Петербурге произошло три серьёзных пожара, в которых, к счастью, никто не пострадал. Напомним, что сегодня национальный день траура в память о погибших в пожаре ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, сегодня Piter.TV подробно расскажет о всех пожарах в Санкт-Петербурге 28 марта.

Пожары в Петербурге за сутки, 28 марта: что горело в Петербурге?

В Петербурге 28 марта произошло три крупных пожара: информация о первом пожаре поступила около двух часов дня - вспыхнула высотка на Морской Набережной на Васильевском острове. Два других пожара произошло в Приморском районе города: загорелся автосалон "Рольф" на улице Савушкина, 103 и жилой дом на Коломяжском проспекте, причиной пожара которого стала плохая изоляция проводки.

Пожар в автоцентре "Рольф" на Савушкина:

Как рассказал Piter.TV источник, знакомый с ситуацией, крупный пожар в автоцентре "Рольф" на улице Савушкина начался в малярно-кузовном цеху в районе трёх часов дня.

Как позже стало известно, сотрудники автоцентра уточнили, что в огне никто из людей не пострадал. Более того, служба безопасности успела вывезти все автомобили автоцентра на улицу. Также Piter.TV в течение 40 минут вёл прямую трансляцию с места происшествия.

Локализовать пожар спасателям удалось к пяти часам, на месте работало более сотни огнеборцев. Из-за происшествия движение по улице Савушкина было затруднено.

Пожар в жилом доме на Коломяжском проспекте:

Пожар в доме №15/2 на Коломяжском проспекте начался в районе пяти вечера. При пожаре никто не пострадал. На данный момент огонь потушен, жильцы размещены во временном жилье.

Позже стало известно, что люди не могли выйти из своих квартир на улицу, так как весь подъезд в дыму. Они звали на помощь спасателей. По данным "Фонтанки", из здания было эвакуировано 60 человек. В их числе - один двухмесячный младенец, который был доставлен в ближайшую больницу. Еще несколько взрослых людей пожаловались на плохое самочувствие и отравление угарным газом.

Мобильный корреспондент Piter.TV при помощи сотрудников МЧС снял один из главных очагов пожара. Пожарные также рассказали гражданскому репортеру о возможных причинах ЧП. По словам спасателей, возгорание произошло из-за плохого качества кабеля.

Также к дому подъехал представитель районной администрации. Чиновник отметил, что все жильцы пострадавших от огня квартир размещены во временном жилье. Убежище им предоставила школа, находившаяся неподалеку.

Известно, что электричества и воды в доме не будет некоторое время.

Пожар на Морской набережной Васильевского острова:

Огонь вспыхнул днем сразу на двух этажах на Морской набережной, в многоквартирном доме №17/2 Васильевского острова.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в 14.20. Пожарные эвакуировали 30 человек, в том числе детей. Пострадавших при пожаре нет. Пожар удалось локализовать в 14.43.

Видео: Piter.TV