Очевидец: пожар на Савушкина потушили, дыма не видно

Пожарные смогли локализовать мощное возгорание в автоцентре "Рольф".

Основной огонь в автоцентре "Рольф" на улице Савушкина потушен. Черный дым над крышей здания больше не виден, пожарные смогли локализовать возгорание. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV, работавший на месте происшествия. По его словам, переломный момент в ситуации наступил примерно в 17.15. Журналист передал, что сначала черные клубы дыма сменились белыми, а затем и вовсе исчезли. При этом сотрудники МЧС продолжили работу на объекте: проливку конструкций, тушение локальных источников огня.

Ранее мы писали о возможной причине возгорания - Источник: пожар на Савушкина начался в малярно-кузовном цеху. Сотрудники автоцентра уточнили, что в огне никто из людей не пострадал. Более того, служба безопасности успела вывезти все автомобили автоцентра на улицу.

Канал Piter.TV также вел прямую трансляцию с места возгорания в Сети: по ссылке доступна запись пожара на 45 минут.