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В жилом доме на Морской набережной тушили пожар на двух этажах

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В Петербурге пожар заволок сразу две квартиры на Морской набережной.

В Санкт-Петербурге 28 марта произошел пожар на Васильевском острове. Огонб вспыхнул днем сразу на двух этажах на Морской набережной, в многоквартирном доме №17/2 Васильевского острова.

Очевидцы сообщили о пожаре в социальной сети, также они сняли на видеозапись происходящее. На кадрах видео видно, что черный дым валит с двух квартир, расположенные на разных этажах. Также показано, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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