Профиль реки Наровы в Ленобласти спроектируют за 7,6 миллиона рублей

В Ленобласти проведут работы по проектировке профиля реки Наровы за 7,6 миллионов рублей.

Как сообщает портал 47news, в Кингсепском районе Ленобласти будут проводится работы по профилированию реки Наровы. Их стоимость составит 7,6 миллионов рублей.



Администрация Ивангорода уже объявила конкурс на разработку соответствующих документов. Закупка производится с целью реализовать международную программу "Россия-Эстония 2014 - 2021" - "Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, третий этап – речные променады".



Деньги на реализацию проекта будут выделять из бюджета Ивангорода. К слову, в текущем году исполнитель получит только 3 миллиона, а остальные выдадутся по окончанию работ в следующем году. Полностью работы по созданию проектной, рабочей и сметной документации должны быть завершены подрядчиком до 15 июня 2018 года.