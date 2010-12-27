Профессор "Военмеха" лишился фотоаппарата за четверть миллиона, прогуливаясь по Невскому

Профессора "Военмеха" обокрали на четверть миллиона в центре Петербурга.

Накануне с заявлением о краже в полицию обратился 71-летний профессор "Военмеха". Он рассказал, что пропажу фотоаппарата Canon стоимостью 104 тысячи и объектива к нему за 126 обнаружил вечером 19 апреля у дома 20 по Невскому проспекту. В здании расположена библиотека имени Маяковского.

Дорогая техника находилась в заплечном рюкзаке, который был застегнут на молнию.

В какой-то момент мужчина почувствовал, что его кто-то взял за руки со спины и услышал звук открывающейся застежки. Обернувшись, профессор увидел кавказца 35-40 лет, в темном свитере.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.