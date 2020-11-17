Проезжую часть на Ленинском проспекте затопило

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Днем во вторник, 17 ноября, петербуржцы рассказали в соцсетях о коммунальной аварии на юго-западе города: затопило проезжую часть Ленинского проспекта.

Вода вытекала из трубы прямо посреди дороги. Отмечается, что несколько месяцев назад на участке проводились ремонтные работы. По всей видимости, трубы не прошли испытание. Ликвидировали ли последствия аварии, пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут исключить балконы из программы капремонта.

Видео: vk.com/spb_today