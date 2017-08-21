Проектировщика стадиона на Крестовском оставили под домашним арестом до января

Польского бизнесмена Кшиштофа Поморски оставили под домашним арестом до января следующего года. Мужчину подозревают в распространении порно с детьми и животными.

Смольнинский районный суд в понедельник. 21 августа, продлил меру пресечения для польского бизнесмена Кшиштоф Поморски. Проектировщика стадиона на Крестовском и второй сцены Мариинского театра подозревают в распространении порнографии с детьми и животными. Поморски останется в Петербурге под арестом до 12 января.

Как уточняют в объединенной пресс-службе судов Петербурга, меру пресечения продлили в рамках запроса Польши об экстрадиции.

Ранее Piter.tv передавал, что проектировщик "Крестовского" задержан за распространение порнографии. В середине июля прокуратура хотела отправить бизнесмена под стражу. Однако суд не удовлетворил ходатайство.