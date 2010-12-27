Смольный заплатит за корректировку коричневой ветки метро 236 млн

Новая ветка будет пролегать под Красносельским и Кировским районами.

Смольный ищет подрядчиков для корректировки проекта строительства Красносельско-Калининской линии петербургской метрополитена. Соответствующий документ на сайте госзакупок разместил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Максимальная стоимость контракта составляет 236 млн рублей. По договору победитель получит плату в два этапа – 132,8 млн рублей в 2019 году, а 103,1 млн - в следующем.

Подрядчику необходимо скорректировать проектную документацию строительства Красносельско-Калининской линии подземки на участке от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" и от станции "Казаковская" до станции "Путиловская".

Согласно техзаданию работы по корректировке включают в себя указание продолжительности строительства, выезда на место работ, где необходимо произвести обследование зданий, попадающих в зону работы будущей ветки метро.

Новая ветка будет пролегать под Красносельским и Кировским районами. Ввод в эксплуатацию новых станций запланирован на 2027 год.

Фото: Piter.TV