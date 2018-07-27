Оглашена планировка подземного пути от метро "Казаковской" до "Сосновой Поляны"

Примерный план строительства подземного пути новой станции метро уже выбран.

В Петербурге создание новых станций метро "Сосновая поляна" и "Петергофское шоссе" находится на стадии планировки территории. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Представители подземки города отметили, что новые объекты будут относиться к Красносельско-Калининской линии метрополитена.

План строительства будет разработан к концу 2019 года. Планировка идет от строящейся станции "Казаковская". От нее линия пройдет под землей через улицу Маршала Казакова, Доблести. Далее составы проедут через Южно-Приморский парк, Дудергофский канал, пересекут улицу Адмирала Трибуца и Петергофского шоссе и выедут к улице Пограничника Гарькавого и Народного Ополчения.

Ввод в эксплуатацию новых станций запланирован на 2027 год.

Фото: Piter.tv