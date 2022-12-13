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Новый собственник Schnaider Electric выделит 500 млн рублей на разработку электронных компонентов в Петербурге
Сегодня, 10:12
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Новый собственник Schnaider Electric выделит 500 млн рублей на разработку электронных компонентов в Петербурге

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Акции иностранного предприятия перешли компании "Систэм Электрик".

 Компания "Систэм Электрик", во владении которой теперь находятся активы ушедшей из РФ Schnaider Electric, намерена вложить 500 млн рублей в разработку и выпуск электронных компонентов в Северной столице для нужд импортозамещения. Кроме того, намечено расширение филиала научно-технического центра "Мехатроника" в Северной столице. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Средства будут выделены для развития петербургского научно-технического центра (НТЦ) "Механотроника", которое является системообразующим предприятием города и одним из технологических лидеров в сфере микроэлектроники по стране. Как подчеркнул гендиректор "Систэм Электрик" Алексей Кашаев, в рамках проекта можно без труда выполнить импортозамещение продуктов, связанных с системами энергоснабжения и автоматизации.

По словам Кашаева, "Мехатроника" начала активно работать с российскими предприятиями для использования собственных разработок в отечественной продукции и поддержки отечественной промышленности в целом.

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Фото: systeme.ru

Теги: санкт-петербург, технологии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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