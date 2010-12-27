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Продолжительность жизни у петербуржцев увеличилась до 75,4 лет
Сегодня, 12:48
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Shdaria
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Продолжительность жизни у петербуржцев увеличилась до 75,4 лет

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В Петербурге увеличилась продолжительность жизни.

В Законодательном собрании Петербурга Георгий Полтавченко выступил перед парламентарием город, где заявил о том, что у петербуржцев увеличилась продолжительность жизни.

Как сообщил Полтавченко, жизнь петербуржцев стала дольше благодаря созданию комфортных условий на протяжении многих лет работы.

Также глава города уточнил, что продолжительность жизни горожан достигла исторического максимума - 75,4 года. Стоит отметить, что на протяжении шести лет в Санкт-Петербурге зафиксирован активный прирост населения.

Фото: Pixabay

 

Теги: новости спб , петербург , полтавченко , продолжительность жизни спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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