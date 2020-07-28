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Продолжение "Соника в кино" выйдет в апреле 2022 года

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Фанаты смогут увидеть вторую часть 8 апреля 2022 года.

Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что продолжение "Соника в кино" выйдет в апреле 2022 года. Об этом сообщил актер Бенджамин Шварц в Twitter.

По словам актера, который озвучил Соника, вторая часть киноленты выйдет 8 апреля 2022 года. Детали сюжета пока не раскрываются. 

Известно, что съемочная группа останется почти без изменений. На своих местах останутся сценаристы Пэт Кейси и Джош Миллер, режиссерское кресло займет постановщик первой части Джефф Фаулер. Сведений об актерах и примерной дате выхода фильма пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel намерена снять фильм о новом "умном" Халке.

Видео: YouTube / iVideos

Теги: сонник
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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