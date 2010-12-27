Продажу алкоголя во время ЧМ-2018 ограничат

Вблизи стадиона и в центре нельзя будет купить алкоголь в стеклянной таре

Законодательное собрание Петербурга 16 мая одобрило в первом чтении законопроект об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре в дни матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ЗАКС.РУ.

Во все дни проведения матча и за день до их начала возле стадиона и в центре нельзя будет купить крепкий алкоголь пиво в стеклянной таре.

Закон принимается в рамках усиления мер безопасности перед Чемпионатом мира по футболу. Юрий Шестериков - представитель Смольного в Законодательном собрании

Запрет распространяется на магазины, находящиеся на Невском проспекте, набережной Мойки, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улице. Также ограничения коснутся магазинов, расположенных на территории Крестовского, Каменного и Елагина островов, также на части Приморского района, прилегающей к Яхтенному мосту.

Фото: Чемпионат мира 2018|Стадионы|Подготовка/ Вконтакте