Продажи автомобилей в России сократились на 17% с начала года

Самой популярной маркой стала отечественная LADA.

В июне 2020 года продажи легковых автомобилей в РФ сократились на 17% по сравнению с прошлым годом. Общий объем продаж составил 108,3 тыс. единиц. На аналогичный показатель упали цифры за январь—июнь: всего в это время россияне купили 600 тыс. машин. Об этом сообщает "Автостат",

Самой популярной маркой ожидаемо стала отечественная LADA. Автомобили от АвтоВАЗА приобрели 126,6 тыс. покупателей, что (-22%, чем годом ранее).

Ниже российских машин идут Hyundai (88,9 тыс), KIA (66,8 тыс.), Renault (51,7 тыс.) и Toyota (40,2 тыс.).

Видео: LADA