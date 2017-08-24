В Петербурге продажи автомобилей за июль выросли на 22%

За июль в Северной столице продали более 11 тысяч новых машин. Это на 22% чем за аналогичный месяц прошлого года.

В Петербурге с начала года растет число продаж легковых и легких коммерческих автомобилей. Только за июль продали 11,66 тысяч машин. Это на 22% больше чем в июле прошлого года. По данным опубликованного в четверг, 24 августа, исследования агентства Auto-Dealer-СПб, подобный рос был отмечен и в июне. При этом уже пять месяцев подряд в городе продают около 11 тысяч автомобилей.

Всего же с начала года было продано 73,2 тысячи машин. По данным за семь месяцев это на 11% больше, чем в прошлом году. В общем объеме продаж новых автомобилей в России за Северной столицей 8,6%.

Ранее Piter.tv сообщал, что на треть выросло производство машин в Петербурге за шесть месяцев 2017 года.