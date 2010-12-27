Продажа пяти аварийных зданий на торгах принесла в бюджет Петербурга почти миллиард рублей

В Смольном выставили на торги еще 45 объектов.

За два дня комитет имущественных отношений Петербурга принес в городской бюджет более 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства 18 декабря. Комитету удалось продать на торгах пять объектов.

Накануне с молотка ушло аварийное здание по адресу улица Блохина, д.6/3, литера А. Общая площадь проданного объекта — более 10 тыс. квадратных метров. За участок боролись 6 претендентов. В итоге его продали почти за 521 млн рублей вместо начальных 342 млн рублей.

Кроме того, на торгах также нашли новых владельцев аварийным объектам на Зеленогорской улице, 3, литера А, улице Калинина, 18, литера А, улице Лабутина, 2, литера Г и Лиговском проспекте, 141, литера И.

На данный момент в Смольном объявлены аукционы на еще 45 лотов на сумму более 682 млн рублей.

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