В Петербурге укоротили велодорожку ради ларьков с шавермой

Маршрут велодорожки на Луначерского укоротили на 20 метров в пользу рынка

Велодорожку на Луначерского сократили по решению администрации. По словам Центра управления парковками ( ЦУП) такие меры были приняты для безопасности велосипедистов, сообщила "Фонтанка".

Ранее стало известно, что на полосе велодорожки установили ларьки с овощами и шавермой. 14 ноября жители отметили, что ларьки так и остались, а вот разметку дорожки закрасили.

В ЦУПе сообщили, что сокращение дорожки сделано ради заботы о горожанах, передвигающихся на двухколесном транспорте. Учреждение вместе с комитетом имущественных отношений на данный момент решает куда можно перенести ларьки, которые преградили путь.

На Луначерского закрасили 20 метров разметки, вскоре планируется установка знака об окончании маршрута.

Фото: "Водитель Петербурга"