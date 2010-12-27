В Петербурге укоротили велодорожку ради ларьков с шавермой

Велодорожку на Луначерского сократили по решению администрации. По словам Центра управления парковками ( ЦУП) такие меры были приняты для безопасности велосипедистов, сообщила "Фонтанка".
Ранее стало известно, что на полосе велодорожки установили ларьки с овощами и шавермой. 14 ноября жители отметили, что ларьки так и остались, а вот разметку дорожки закрасили.
В ЦУПе сообщили, что сокращение дорожки сделано ради заботы о горожанах, передвигающихся на двухколесном транспорте. Учреждение вместе с комитетом имущественных отношений на данный момент решает куда можно перенести ларьки, которые преградили путь.
На Луначерского закрасили 20 метров разметки, вскоре планируется установка знака об окончании маршрута.
Фото: "Водитель Петербурга"
Проспект Луначарского, грамотеи.