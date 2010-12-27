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Приятель-собутыльник прострелил ноги петербуржцу
Сегодня, 11:33
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TretyakovaS

Приятель-собутыльник прострелил ноги петербуржцу

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Купчино госпитализировали мужчину с многочисленными огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в одном из домов на Купчинской улице. Приятели 33 и 32 года вместе распивали спиртное. Около шести вечера между ними произошел некий конфликт и старший мужчина выхватил травматический пистолет Grand Power Т12. Он палил по ногам противоборствующей стороне, и тот отправился в больницу. 

Агрессора задержали, решается вопрос о возбуждении дела. Стоит отметить, что у стрелявшего на руках было легальное оружие. 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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