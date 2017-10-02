Приставы помогли СПбГУ получить долг в 100 тысяч от компании

Сотрудники УФССП взыскали долг с занимающейся торговлей книгами и газетами компании в пользу СПбГУ. Общая сумма задолженности составляла почти 100 тысяч.

Приставы Куйбышевского ОСП Центрального района УФССП помогли Санкт-Петербургскому государственному университету взыскать долг с ООО "Бизнес-Пресса". Вуз и копания заключали договор на поставку товара. Предприятие занимается торговлей книгами, газетами и журналами в специализированных магазинах.

Во время сотрудничества между контрагентами разгорелся конфликт. В итоге проблему пошли решать в суд. Тот постановил выплатить СПбГУ почти 100 тысяч рублей.

Приставы, получив постановление суда, завели исполнительное производство. После чего сообщили должнику об этом. Компания оказалась ответственной и погасила долг в положенных срок.