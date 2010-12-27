Приставам разрешат писать должникам СМС

Для этого от гражданина потребуется расписка с согласием.

С 2020 года должники буду получать сообщения об ограничении выезда за рубеж по СМС. Правки в в закон "Об исполнительном производстве" были внесены в Госдуму.

Согласно новым правилам судебные приставы через СМС-оповещения будут информировать должника о возбуждении против него исполнительного производства и применении мер принудительного исполнения. Также информация об этом будет размещаться в личном кабинете на портале госуслуг.

Для этого от гражданина потребуется расписка с согласием и мобильный номер. В случае, если у человека нет возможности или желания получать СМС, то информацию от приставов он будет получать традиционным способом.

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