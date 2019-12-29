Приставы изъяли имущества у граждан на 267 миллиардов

Чаще всего забирают машины и квартиры

Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов. В 2019 году сотрудники смогли реализовать с торгов изъятого у граждан имущества на 15 миллиардов рублей. Это на три миллиарда больше, чем в 2018.

По статистике, чаще всего у россиян конфискуют транспортные средства, недвижимость, технику и мебель.

Имущество должников распродают через торги на сайте Росимущества. Вырученные от продажи средства идут на погашение долга. Если стоимость предмета не превышает 30 000 рублей, неплательщик имеет право продать её самостоятельно. Если он отказывается от этой возможности, приставы продадут его с торгов.