Приставы Петербурга арестовали внедорожник у равнодушного отца

Судебные приставы арестовали Citroen 34-летнего петербуржца, который задолжал своему ребенку выплаты по алиментам. Мужчина спокойно отнесся к расставанию с автомобилем.

Специалисты мобильной группы "Поток" отобрали автомобиль у 34-летнего петербуржца. Мужчина задолжал своему ребенку более 250 тысяч рублей. Выплачивать деньги отпрыску мужчину обязали еще в 2011 году. Приставы предупреждали о последствиях неисполнения этого бремя. Однако мужчина не внял их предупреждениям.

Когда скопился приличный долг сотрудники УФССП запретили регистрационные действия на 1/5 доли квартиры в Центральном районе и его внедорожник Citroen 2009 года выпуска. Но это не принесло нужных плодов.

В итоге должник попался приставам на площади Александра Невского. Ему объяснили, что для получения аерстованной машины, ему нужно будет полностью погасить алиментные долги. Мужчина уже был в курсе своего долга, а сопротивляться аресту внедорожника не стал. Если за определенный срок долг не погасят, то машину реализуют в пользу ребенка.