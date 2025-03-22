Природоохранный флот Петербурга перебазируют на Канонерский остров

Уже сформированы участки общей площадью более 17 гектаров.

Экологический совет при губернаторе Санкт-Петербурга принял решение перебазировать природоохранный флот на территорию Канонерского острова. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета имущественных отношений. Отмечается, что решение принято для повышения эффективности экологического контроля и защиты водных ресурсов, а также для создания стимула к устойчивому развитию самого острова.

На данный момент уже сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки общей площадью 17,36 гектара. Из них за счет бюджета Северной столицы подготовлены участки площадью 6,68 гектара. Также актуализированы документы территориального планирования, в частности внесены изменения в правила землепользования и застройки. Предоставлен в бессрочное пользование Министерству внутренних дел России земельный участок, который сейчас относится к федеральной собственности.

Сейчас активно прорабатывается вопрос формирования участков между Прудом и акваторией Финского залива, а также вдоль периметра Пруда для размещения объектов инженерной и гидротехнической инфраструктуры.

