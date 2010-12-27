Принятие "холостых законов" может годами тормозить реализацию нормативных актов

Андрей Кутепов рассказал о том, что на особом контроле в Совете Федерации находится тема отсутствия подзаконных актов к принимаемым законам.

Комитет по Регламенту и организации парламентской деятельности провел выездное заседание в Астраханской областной Думе. В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Игорь Мартынов и депутаты Думы.

Андрей Кутепов проинформировал коллег об основных направлениях работы возглавляемого им комитета. В частности, рассказал о том, что на особом контроле в Совете Федерации находится тема отсутствия подзаконных актов к принимаемым законам. Парламентарий отметил: «Принятие "холостых законов", то есть в отсутствие подзаконных актов, может годами тормозить реализацию нормативных актов».

На заседании было отмечено, что Астраханская область в числе первых регионов Российской Федерации разработала и приняла территориальную схему обращения с отходами. Также обсуждались вопросы совершенствования процесса мониторинга законодательных инициатив регионов. Игорь Мартынов отметил, что большую помощь в этом оказало внедрение автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности, и выразил заинтересованность в разработке подобного интернет-ресурса для обмена информацией между субъектами Российской Федерации.

Второй целью визита стало посещение стадионов «Центральный» и «Астрахань», где подготовлены тренировочные запасные поля. В ходе визита в Академию футбола Председатель Временной комиссии СФ по подготовке к чемпионату поговорил с тренерами и выслушал мнение астраханских специалистов в отношении вопроса лишения тренеров статуса педагога.

«Тренер – это труд педагога, ведь мы работаем с детьми, ведем их профессиональную подготовку и воспитательную работу. Поэтому разграничение мне непонятно, - поделился заслуженный тренер России Ефим Берман. - Особенно обидно за молодые кадры, которые могут лишиться выслуги лет и других положенных педагогу льгот».

Адрей Кутепов сообщил: «На данный момент Комиссия собирает информацию со всех субъектов, федераций, спортивных школ. 23 октября мы проводим в Совете Федерации круглый стол, где будут заинтересованные лица и профильные ведомства. Выслушаем всех, проанализируем и поймем в каком направлении двигаться в решении этого вопроса».