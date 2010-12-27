Принц Чарльз может снятся в фильме о Джеймсе Бонде

Премьера очередной части бондианы намечена на апрель 2020 года.

Принц Чарльз может сыграть роль самого себя в предстоящем фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщило издание The Sun.

Согласно информации СМИ наследник престола посетил съемочную площадку несколько недель назад и встречался с актером Дэниелом Крейгом. Авторы предложили ему сыграть самого себя. Точной информации согласился ли он или нет, источник издания не сказал.

Известно, что сюжет нового фильма про Агента 007 развернется в Ямайке, где спецагент будет находиться на отдыхе некоторое время. В картине вновь сыграет Дэниел Крэйг, а также Леа Сейд, Ана де Армас и Рами Малек.

Премьера очередной части бондианы намечена на апрель 2020 года.

Фото: открытые источники