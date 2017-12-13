Отца, жарившего руку сына на сковороде, снова задержали в Петербурге

В Петербурге повторно задержан 28-летний мужчина, издевавшийся над собственным сыном.

История с петербуржцем, который прижал руку 7-месячного ребенка к раскаленной сковороде, получила новый поворот. Накануне его отпустили под подписку о невыезде, но следователи не согласились с таким решением. Об этом сообщает "Фонтанка". СК РФ повторно задержал 28-летнего жителя Красного Села, и добавил ему еще одну статью - "Истязание". Теперь суду придется заново рассмотреть дело отца-мытаря и принять решение об избрании меры пресечения.

Напомним, что трагическая история разыгралась в обычной квартире на улице Лермонтова. Отец решил успокоить 7-месячного малыша при помощи радикальных мер. Он несколько раз ударил младенца, а затем стал держать над раскаленной плитой. В какой-то момент преступник прижал руку сынишки к раскаленной поверхности чугунной сковороды.

В итоге грудничок попал в руки медиков, а садист-папаша оказался в отделении полиции.