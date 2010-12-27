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Приложение"Безопасный Санкт-Петербург" скачали 20 тысяч петербуржцев
Сегодня, 18:28
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Rybka123

Приложение"Безопасный Санкт-Петербург" скачали 20 тысяч петербуржцев

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Благодаря функционалу приложения пользователь может снять и отправить подозрительные по его мнению действия в городскую систему видеонаблюдения.

С начала 2018 года мобильное приложение "Безопасный Санкт-Петербург" скачали 20 тысяч местных жителей. Об этом сообщает Комитета по информатизации и связи, по чьей инициативе проект был разработан.

Благодаря функционалу приложения пользователь может снять и отправить подозрительные по его мнению действия в городскую систему видеонаблюдения. Также владелец может запросить интересующее его видео. Таких материалов  сформировано уже более 5 500, сообщает Комитет.

Заказать видеоархив можно в течение 7 суток с момента происшествия, а срок его хранения в системе составит 15 суток.

В ближайшее время к функционалу приложения добавится "Экстренная кнопка", благодаря которой петербуржец сможет оперативно отправить сигнал  помощи и бедственном положении по единому номеру "112".

Фото: Pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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