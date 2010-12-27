Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Недавно стало известно, что она вновь возвращается в Россию.

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.

Музыкант отметил, что артистка любит Россию и не могла приехать в нее ранее из-за политической ситуации на Украине.

Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям. Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью",

— сказал Пригожин радиостанции "Говорит Москва"

В декабре 2018 года София Ротару отменила свои выступления в РФ. Причиной тому называлась военное положение, введенное на Украине. Недавно стало известно, что она вновь возвращается в Россию.

Видео: Instagram/ prigozhin_iosif