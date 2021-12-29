Приемная кампания в вузах России начнется 20 июня

Приемная кампания в вузах начнется 20 июня. Об этом на пресс-конференции в центре ТАСС сообщил министр по образованию и науке Валерий Фальков. Чиновник уточнил, что прием в высшие учебные учреждения РФ продлится до августа.
Приемная кампания будет также проходить - это июнь, июль, август, начиная с 20 июня.
Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ
Министр уточнил прессе, что на сегодняшний день для удобства абитуриентов в Интернете работает суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Ранее ресурсом воспользовались более 10%поступающих в российские вузы. Сайт позволяет пройти профессиональную ориентацию, использовать необходимые материалы для подготовки к экзаменам.
Чернышенко: Россия ставит цель увеличить в 2,5 раза затраты на исследования к 2030 году.
Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все