Чернышенко: Россия ставит цель увеличить в 2,5 раза затраты на исследования к 2030 году

Вице-премьер РФ назвал две важные задачи в сфере науки для РФ.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заметил, что государство ставит перед собой цель увеличить в 2,5 раза федеральные затраты на научные исследования и разработки к 2030 году. Вложения составят порядка 3,5 трлн рублей. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции в центре ТАСС.

Сейчас объем инвестиций составляет примерно 1,3 трлн рублей. И количество внебюджетных инвестиций в науку увеличится до 75%. Важно, чтобы бизнес инвестировал в науку. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

По словам эксперта, если научные исследования не будут абстрактными, то их результаты будут успешно применяться в промышленности и других сферах экономической деятельности. Еще одной задачей для РФ к 2030 году станет увеличение доли молодых ученых (специалистов в возрасте до 39 лет). Доля будет увеличена до 50%, сейчас уровень достигает уже 44%.

Фальков: порядка 70% российских студентов обучаются в очном или смешанном формате.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

