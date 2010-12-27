В Выборге открыт прием населения по вопросам о мусоре, контейнерах и плате за ТКО

В связи с началом "мусорной реформы" в Выборгском районе, в Выборге организован регулярный прием населения, который продлится в течение месяца.
С 8 июля в Выборге, в приемной Губернатора Ленобласти, на пр. Ленина, 2, открыт прием граждан по личным вопросам.
Прием будет осуществляться по будним дням ежедневно, с 10. 00 до 17. 00 часов (перерыв с 13. 00 до 14. 00).
Расписание приема специалистов на период с 8 по 12 июля следующий:
8 июля, с 10. 00 до 17. 00 ч. – прием вопросов ведут специалисты администрации Выборгского района.
9 июля, с 10. 00 до 17. 00 ч. – специалисты ЕИРЦ Ленинградской области отвечают на вопросы по начислениям платы за ТКО.
10 июля, с 10. 00 до 17. 00 ч. – специалисты регионального оператора: АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" по вопросам заключения договоров, организации сбора, обращения с ТУКО и др.
11 и 12 июля – специалисты администрации МО "Выборгский район.
Направить запрос в приемную можно также по телефону: 8-931- 3162- 577
Расписание на следующую неделю будет сформировано исходя из востребованности по обращениям граждан.
Кроме того, по-прежнему действуют горячии линии регоператора по обращению с ТКО и ЕИРЦ Ленинградской области.
Телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45)
Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области:
колл-центр: 812 – 630-20-10 и номера территориального Управления в Выборге: (813-78) 670-40; (813-78) 67-042
Справка:
Прием населения по всем вопросам, связанным с "мусорной реформой" организован в Выборге по адресу: пр. Ленина, 2 этаж, направо: приемная Губернатора (15 кабинет).
С 8 июля по 8 августа ежедневно по будним дням, с 10. 00 до 17. 00 ч.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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