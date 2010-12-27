В Выборге открыт прием населения по вопросам о мусоре, контейнерах и плате за ТКО

С 8 июля в Выборге, в приемной Губернатора Ленобласти, на пр. Ленина, 2, открыт прием граждан по личным вопросам.

В связи с началом "мусорной реформы" в Выборгском районе, в Выборге организован регулярный прием населения, который продлится в течение месяца.

С 8 июля в Выборге, в приемной Губернатора Ленобласти, на пр. Ленина, 2, открыт прием граждан по личным вопросам.

Прием будет осуществляться по будним дням ежедневно, с 10. 00 до 17. 00 часов (перерыв с 13. 00 до 14. 00).

Расписание приема специалистов на период с 8 по 12 июля следующий:

8 июля, с 10. 00 до 17. 00 ч. – прием вопросов ведут специалисты администрации Выборгского района.

9 июля, с 10. 00 до 17. 00 ч. – специалисты ЕИРЦ Ленинградской области отвечают на вопросы по начислениям платы за ТКО.

10 июля, с 10. 00 до 17. 00 ч. – специалисты регионального оператора: АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" по вопросам заключения договоров, организации сбора, обращения с ТУКО и др.

11 и 12 июля – специалисты администрации МО "Выборгский район.

Направить запрос в приемную можно также по телефону: 8-931- 3162- 577

Расписание на следующую неделю будет сформировано исходя из востребованности по обращениям граждан.

Кроме того, по-прежнему действуют горячии линии регоператора по обращению с ТКО и ЕИРЦ Ленинградской области.

Телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45)

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области:

колл-центр: 812 – 630-20-10 и номера территориального Управления в Выборге: (813-78) 670-40; (813-78) 67-042

Справка:

Прием населения по всем вопросам, связанным с "мусорной реформой" организован в Выборге по адресу: пр. Ленина, 2 этаж, направо: приемная Губернатора (15 кабинет).

С 8 июля по 8 августа ежедневно по будним дням, с 10. 00 до 17. 00 ч.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО