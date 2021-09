Прием антибиотиков повышает риск развития рака толстой кишки

Были исследованы данные о потреблении антибиотиков в период с 2005 по 2016 год.

Ученые из Швеции провели исследовании и выяснили, что антибиотики повышают риск развития колоректального рака у человека в течение следующих 5-10 лет после приема препаратов. Статья была опубликована в The Journal of the National Cancer Institute.

Так, ученые изучили данные о состоянии здоровья 40 тыс. шведов с раком толстой и прямой кишки с 2010 по 2016 год. В контрольной группе оказались порядка 200 тыс. здоровых людей. Кроме того, исследовали проанализировали данные о потреблении антибиотиков с 2005 по 2016 год.

Оказалось, что и у мужчин, и у женщин, которые принимали антибиотики более полугода, риск развития рака стал выше на 17%. Речь идет про опухоли в восходящей кишке, то есть в первой части толстой кишки. Однако риск развития рака прямой кишки выше не стал, у женщин он даже немного снизился.

Риск развития рака толстой кишки стал заметен уже через 5-10 лет после приема антибиотиков. Причем риск повышался даже при приеме одного курса препаратов.

