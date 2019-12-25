Сейчас угрозой для здоровья людей является рост устойчивости к таким препаратам.

Ученые объяснили, как новые правила приема антибиотиков помогут сократить риски резистентности. Статья была опубликована в eLife.

Сейчас одной из главных угроз для здоровья людей является рост устойчивости к антибиотикам. Отмечается, что некоторые инфекции практически невозможно вылечить. Такая ситуация возникла из-за частого прием антибактериальных препаратов.

В течение долгого времени считалось, что совместное использование антибиотиков приводит к перекрестной устойчивости, но это оказалось не так. Новое исследование показало, что лечение антибиотиками из одного класса лучше справлялось с инфекцией, чем применение неродственных препаратов. При этом быстрый переход с одного препарата на другой приводило к лучшему результату, ели срвнивать с замедленной схемой терапии.

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