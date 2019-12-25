Названа причина аномальной зимы в Северном полушарии

Для этого был проведен мониторинг и сопоставление данных.

Ученые из Массачусетского технологического университета провели исследование и выяснили причину аномально холодной погоды зимой 2020-2021 годов в Северном полушарии. Все дело в резком потеплении в Арктике.Статья была опубликована в журнале Science.

Исследователи сравнили данные об модификации природы стратосферного полярного вихря и последние модели климата. В своем обычном облике полярный вихрь имеет форму круговой ячейки, однако сейчас он имеет растянутую форму. Так, между Северной Европой и Уралом образуется область повышенного давления, а над Восточной Азией наоборот пониженного. Происходит это обычно к концу осени.

Оказалось, что аномальные погодные условия появились из-за увеличения энергии двух волн. Увеличение вызвало их взаимное поглощение. Ученые считают, что именно это произошло в феврале 2021 года в Техасе.

Отмечается, что в Арктике в последнее время растут температурные показатели. Снижается при этом количество морского льда, растет осенний снежный покров, а весенний, напротив, снижается.

Фото: pixabay