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При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

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Конфликт случился из-за давнего спора между двумя общинами.

В субботу, 11 июня, в африканском городе Йоханнесбург неизвестные взяли в заложники около 200 посетителей Международной пятидесятнической церкви святости. Об этом сообщили в местной полиции. 

При захвате погибло не менее пяти человек. Прибывшие на место сотрудники спецслужб смогли убедить преступников отпустить заложников, после чего было арестовано 30 подозреваемых и изъято 25 единиц огнестрельного оружия.

Сообщается, что конфликт случился из-за давнего спора между двумя общинами, которые борются за контроль над Храмом Пресвятой Богородицы в Зуурбекоме. 

Фото: Twitter / SA Police Service
Видео: YouTube / eNCA

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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