При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Конфликт случился из-за давнего спора между двумя общинами.

В субботу, 11 июня, в африканском городе Йоханнесбург неизвестные взяли в заложники около 200 посетителей Международной пятидесятнической церкви святости. Об этом сообщили в местной полиции.

При захвате погибло не менее пяти человек. Прибывшие на место сотрудники спецслужб смогли убедить преступников отпустить заложников, после чего было арестовано 30 подозреваемых и изъято 25 единиц огнестрельного оружия.

Сообщается, что конфликт случился из-за давнего спора между двумя общинами, которые борются за контроль над Храмом Пресвятой Богородицы в Зуурбекоме.

Фото: Twitter / SA Police Service

Видео: YouTube / eNCA