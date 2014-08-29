При взрывах на базе в Экваториальной Гвинее погибли 30 человек

ЧП случилось из-за халатности в обращении с динамитом.

Число погибших в результате взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее увеличилось до 30 человек. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местное телевидение.

Взрыва на территории военной базы Нкоа Нтома прогремели 7 марта. Помимо погибших, после трагедии насчитали не менее 600 пострадавших.

Президент страны Теодора Обиан Нгема Мбасого заявил, что ЧП случилось из-за халатности и невежественности в обращении с динамитом. Он отметил, что военнослужащие не обеспечили безопасность арсенала, и при этом добавил, что причиной взрыва могли стать фермеры, которые развели огонь рядом с армейскими складами.

Видео: YouTube / naWETIN