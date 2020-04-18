При крушении самолета под Хабаровском погибли четыре человека

В числе погибших оказался бизнесмен из сферы медицинских изделий.

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибло четыре человека. Об этом собшили в ГУ МЧС по региону.

Крушение произошло в 700 метрах севернее села Лесное в ходе учебно-тренировочного полёта. Известно, что после падения Л-4 загорелся. По предварительной информации в аварии погибло четыре человека.

На месте происшествия работают специалисты. Возбуждено дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта").

По данным ТАСС, самолет принадлежал местному бизнесмену Илье Карабуту, который руководил компанией по торговле медицинскими изделиями. Бизнесмен при крушении погиб. Личности других пассажиров устанавливаются.

Фото: ren.tv