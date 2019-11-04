Президенту Эстонии посоветовали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Чиновники отметили слишком разное понимание данной даты.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу посоветовал президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от визита в Россию на 9 мая. По мнению политика главе государства стоит не принимать приглашение, если таковое поступит.

Он отметил, что МИД Эстонии не ведет подготовку к визиту президента. Решение должна принять сама Кальюлайд, но лично Рейнсалу относится к ее визиту с большой осторожностью.

Министр сказал, что страны имеют разные точки зрения на круглую дату - для Эстонии - это повторная оккупация страны, а для России - освобождение.

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