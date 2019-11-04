  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:30
98
Rybka123
Код вставки плеера

Президенту Эстонии посоветовали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

0 0

Чиновники отметили слишком разное понимание данной даты.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу посоветовал президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от визита в Россию на 9 мая. По мнению политика главе государства стоит не принимать приглашение, если таковое поступит.

Он отметил, что МИД Эстонии не ведет подготовку к визиту президента.  Решение должна принять сама Кальюлайд, но лично Рейнсалу относится к ее визиту с большой осторожностью. 

Министр сказал, что страны имеют разные точки зрения на круглую дату - для Эстонии - это повторная оккупация страны, а для России - освобождение. 

Ранее мы писали о том, что в конгрессе США обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа

Видео: YouTube/ Riigikogu

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии